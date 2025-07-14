Moskova'da 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' Etkinliği Gerçekleştirildi

Moskova'da 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' Programı Düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' adlı özel bir program gerçekleştirildi.

Moskova'daki bir otelde, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı bir araya geldi.

Tören, şehitler için saygı duruşuyla başladı ve İstiklal Marşı ile Rus Marşı okundu. Ayrıca, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin video gösterimi yapıldı.

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