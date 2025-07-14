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Moskova'da 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' Etkinliği Gerçekleştirildi

Moskova'da düzenlenen 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' programı, Türkiye, Rusya ilişkilerini ve darbe girişimini ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 21:04
Moskova'da 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' Etkinliği Gerçekleştirildi

Moskova'da 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' Programı Düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' adlı özel bir program gerçekleştirildi.

Moskova'daki bir otelde, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı bir araya geldi.

Tören, şehitler için saygı duruşuyla başladı ve İstiklal Marşı ile Rus Marşı okundu. Ayrıca, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin video gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Bilgiç'ten Önemli Mesajlar

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kalkıştıkları kanlı darbe girişimiyle, tüm milli değerlerimizin hedef alındığı hain terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı"

Bilgiç, Türk halkının 15 Temmuz gecesi cesaretle ülkesine sahip çıktığını ve 251 vatandaşın şehit olduğunu, 2 binden fazlasının yaralandığını belirtti.

"FETÖ'nün çok katmanlı ve uluslararası bir terör örgütü olduğu açıktır"

Rus Katılımcılardan Değerlendirmeler

Program kapsamında düzenlenen panele, Rusya'dan 15 Temmuz görgü tanıkları da katıldı. Rus haber ajansı RİA muhabiri Radik Amirov'un moderatörlük yaptığı panelde, eski Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova ve gazeteci Nadejda Tomaylı konuştu.

Karlova, 15 Temmuz gecesinde yaşananları hatırlatarak, "Türk halkı, meşru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledi ve Rusya da bu sürecin yanında oldu"

Tomaylı ise, darbe girişiminin Türk toplumunu bir araya getirdiğini belirterek, "15 Temmuz, dış güçlerin Türk halkının birliğini bozma gücüne sahip olmadığını gösterdi"

Kitap ve Panel Çalışmaları

Panelin devamında, "İstanbul Boğazı'nda Gölgeler Oyunu: Temmuz 2016. Rusya'dan Bakış" adlı kitabın yazarları, 15 Temmuz olayları ve Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Amur Gaciyev, 15 Temmuz’un, modern Türkiye'nin siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ve iki ülkenin ilişkileri açısından önemli değişimlere yol açtığını belirtti.

Gazeteci Faridun Usmanov, 15 Temmuz'un Rus vatandaşları için önemli bir ilgi alanı olduğunu ve bu olayları tarihsel bir not olarak kitaplaştırdıklarını vurguladı.

Ödül Töreni ve Kapanış

Program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasına katılan öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Rusların...

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Rusların Gözünden 15 Temmuz" programı düzenlendi. Moskova'daki bir otelde Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen programa, Büyükelçi Tanju Bilgiç (fotoğrafta) ve çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı katıldı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, konuşma yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Rusların...

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Rusların Gözünden 15 Temmuz" programı düzenlendi. Moskova'daki bir otelde Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen programa, Büyükelçi Tanju Bilgiç (fotoğrafta) ve çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı katıldı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, konuşma yaptı.

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