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Moskova'da Yalan Haberlerle Mücadele Forumu Düzenlendi

Moskova'daki forumda yalan haberlerle mücadele edilecek önlemler tartışıldı, katılımcılardan önemli uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 00:27
Moskova'da Yalan Haberlerle Mücadele Forumu Düzenlendi

Moskova'da Yalan Haberlerle Mücadele Forumu Gerçekleşti

Moskova'da düzenlenen bir forumda, yalan haberlerle mücadeleye yönelik önemli tartışmalar yapıldı. Forumda Teyit Haberleri Müdürü Ömer Faruk Görçin de yer aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, forumun açılışına görüntülü mesaj gönderdi. Zaharova, mesajında ABD'nin Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ile Google aracılığıyla son on yılda kavramların manipüle edildiğini vurgulayarak, "Bunlar, kamu bilincini manipüle etme aracı haline geldi," dedi.

Zaharova, Wikipedia'da da sahte bilgilerin bulunduğunu belirterek, "Wikipedia'da siyaset ve tarihle ilgili yazılarda aşırı derecede taraflılık ve ön yargı görmek mümkün," şeklinde konuştu. Ayrıca, yalan haberlerin insanoğlunun güvenliği ve refahını tehlikeye attığını dile getirerek, bu nedenle yalan haberlerle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası İlişkiler ve Yalan Haberler

G.O.R.K.I. Başkanı Kneissl, yalan haberlerin uluslararası ilişkilere etkisini vurgulayarak, son dönemde yalan bilgilere dayanarak meydana gelen çatışmaları örnek gösterdi. "2002-2003'te Irak'taki savaş da büyük bir yalan üzerine inşa edildi. Bu nedenle haberleri okurken dikkatli olmak gerekiyor," dedi.

TASS Genel Müdürü Kondraşov ise bazı ülkelerin Rus medyasını engellemeye çalıştığını belirterek, "Bu ülkeler, kendi egemenliğiyle ilgili sorunlar yaşıyor," ifadesini kullandı.

Önemli Panel ve AA'nın Rolü

Forum kapsamında gerçekleştirilen panelde, yalan haberlere karşı alınan önlemler masaya yatırıldı. AA Teyit Haberleri Müdürü Görçin, modern dünyada sosyal medya araçlarının insanların ana bilgi kaynağı haline geldiğine dikkat çekti. "Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı. Sosyal ağ kullanıcı sayısı 5 milyara yaklaştı. Televizyon ve yazılı basını bilgi aracı olarak kullanan kişi sayısı ise gittikçe azalıyor," diyerek sosyal medyanın önemini vurguladı.

Görçin, sosyal medyada yer alan haberlerin denetlenmesi gerektiğini ifade ederek, AA'nın sahte bilgilerle mücadele ettiğini ve okuyuculara karşı sorumluluk üstlendiğini, özellikle İsrail'in Filistin konusundaki haberlerini denetlediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdür Yardımcısı Nalobin ise sahte haberlerle mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Ekiplerimiz, haberlerin kaynaklarını denetleyerek analiz yapıyor ve haberin doğru olup olmadığını tespit ediyor, sahte haberin antitezini oluşturuyor," dedi.

Son olarak, Nalobin, yalan haberlerin çoğunun Batılı ülkeler tarafından üretildiğini ve Batı medyasının bu bilgileri yaydığını kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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