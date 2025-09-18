Mossad Direktörü: İsrail'in Tahran'da 'Kullanmadığı Kabiliyetleri' Var

Mossad Direktörü David Barnea, İsrail'in Tahran'da henüz kullanmadığı kabiliyetleri olduğunu iddia ederek İran içindeki operasyonların süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:49
Barnea'nın açıklamaları ve ödül töreni

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullah'ına yönelik çağrı cihazlarının patlatılması saldırısının birinci yıl dönümünde Mossad'a ödül verdi.

Ödül töreninde konuşan Mossad Direktörü David Barnea, İran'a karşı 'kazandıklarını ve kazanmaya devam edeceklerini' savundu.

Barnea, İran'daki faaliyetlerine devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: 'Mossad'ın operasyonel yetenekleri çok güçlü, eskisinden bile daha yaratıcı ve güçlü, özellikle İran içinde ve hatta Tahran'ın kalbinde.'

Barnea ayrıca İsrail'in 'Tahran'da henüz kullanmadığı kabiliyetlerinin olduğunu' iddia ederek, İran'da 'neler olup bittiğini takip edeceklerini' vurguladı.

