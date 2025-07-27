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Mostar Köprüsü'nde 459. Geleneksel Atlayışlar Heyecanı

Bosna Hersek'in Mostar kentinde, 459. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 22:08
Mostar Köprüsü'nde 459. Geleneksel Atlayışlar Heyecanı

Bosna Hersek'te 459. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları Yapıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışlarının 459'uncusu düzenlendi. Osmanlı mirası tarihi Mostar Köprüsü'nde, Balkan ülkelerinden 40'tan fazla sporcu, kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı.

Başarılı Atlayıcılarla Unutulmaz Bir Gün

Mostar'da 459 yıldır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Karadağ'dan Evald Krnic birinci olurken, "dik atlayış" kategorisinde ise Emel Tiro zirveye çıktı. Mostari Atlayıcılar Kulübü Başkanı Lorens Listo, bu yılki etkinliğe Karadağ, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova'dan da sporcuların katıldığını açıkladı.

5 Bin Kişilik Görüntüleyiciyle Festivale Dönüştü

Mostar Köprüsü'ndeki geleneksel atlama yarışmalarını yaklaşık 5 bin kişi izlerken, tecrübeli sporcular da gösteri yaptı. Mostar'ın tarihi köprüsü, Birleşmiş Milletler Kültürel Mirası olarak da tanınan ve 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilen bir yapıdır.

Geçmişten Günümüze Bir Sembol

Mostar Köprüsü, 9 Mayıs 1993'te Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu. Yüzyıllar boyunca hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan bu köprü, savaş sırasında Hırvat birliklerinin atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömüldü. Ancak Mostarlılar, yıkılmasına ve savaş koşullarına rağmen köprünün kalıntılarından geleneksel atlama şölenini sürdürmeye devam ettiler.

2004 yılında Türkiye'nin de katkılarıyla aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de yer almıştır. Geleneksel atlayışlar, Mostar'ın kültürel ve tarihi mirasını yaşatmaya devam etmektedir.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışlarının...

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışlarının 459'uncusu düzenlendi. Osmanlı mirası tarihi Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Balkan ülkelerinden katılan 40'tan fazla sporcu, kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışlarının...

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışlarının 459'uncusu düzenlendi. Osmanlı mirası tarihi Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Balkan ülkelerinden katılan 40'tan fazla sporcu, kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı.

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