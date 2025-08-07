Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Motorin Fiyatlarında Sürücüleri Sevindiren Gelişme

Brent petrolün varil fiyatının ani düşüşü, motorin fiyatlarında sürpriz bir indirim kararını beraberinde getirdi. Araç sahipleri ve taşımacılık sektöründekiler için büyük önem taşıyan bu gelişme, 7 Ağustos 2025 sabahı itibarıyla meydana geldi.

Motorin Fiyatına Ne Kadar İndirim Geldi?

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 70 kuruş indirim yapıldı. Bu indirim, özellikle lojistik ve tarım sektörlerinde motorin maliyetlerini bir nebze olsun aşağı çekerek rahatlama sağladı.

Akaryakıt Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en kritik etmenler, uluslararası petrol fiyatları ve yurt içi vergi düzenlemeleridir. Brent petrol fiyatlarındaki bu düşüş eğilimi, indirim için gerekli olan zemini hazırladı. Hatırlatmak gerekirse, en büyük zam 3 Temmuz'da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerine yapılan %15,71'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla gerçekleşmişti.

İl İl Güncel Motorin Fiyatları

Yapılan 1,70 TL'lik indirimin ardından Türkiye'nin üç büyük şehrindeki motorin fiyatları güncellendi. Benzin ve LPG otogaz fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İndirim sonrası pompa fiyatları şu şekilde oldu: