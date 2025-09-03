Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Motorine büyük zam geliyor: 4 Eylül 2025'te 55 TL'ye doğru

Sürücüleri üzecek bir haber geldi: sektör kaynaklarına göre 4 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla motorin grubuna 2 lira 10 kuruş tutarında bir zam uygulanması bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatı tarihi bir seviyeye ulaşarak 55 TL bandını zorlayacak.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte sürekli değişiyor. Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kuru oynaklığının motorin fiyatlarında kayda değer artışlara zemin hazırlayabileceğine dikkat çekiyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Güncel akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde ilk olarak gümrüksüz rafineri fiyatı esas alınır. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı ilave edilerek, KDV hariç rafineri satış tutarı elde edilir. Hesaplamalarda ayrıca Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF (Cost, Insurance, Freight) ürün fiyatları ve döviz kuru yakından takip edilmektedir.

Araç sahipleri benzin ve motorin istasyonlarındaki tabela fiyatlarını yakından takip etmeli; sektör kaynakları ve uzman açıklamaları yeni zamların kapıda olduğuna işaret ediyor.