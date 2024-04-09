Motosikletli Semanur Hacıoğlu’ndan acı haber: Hatalı “U” dönüşü yapan araca çarpmıştı

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinden motosikleti ile yolculuk yapan Semanur Hacıoğlu, yanlış yerden hatalı “U” dönüşü yapan bir araca çarpmış, kaza sonrası ağır bir şekilde yaralanmıştı. 18 Mart’ta meydana gelen bu kaza sonrasında hastanede tedavi görmekte olan Hacıoğlu’ndan acı haber geldi. 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu hayatını kaybetti.

Yaklaşık 22 gündür tedavi görmekte olan Hacıoğlu’nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Öte yandan hatalı bir şekilde “U” dönüşü yaparak Hacıoğlu’nun ağır şekilde yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan araç sürücüsü Alpay Ö., hakkında yurt dışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Alpay Ö.’nün tutuksuz yargılanması devam ediyor.