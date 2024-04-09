Bist 100
9.814,19 0%

Motosikletli Semanur Hacıoğlu’ndan acı haber: Hatalı “U” dönüşü yapan araca çarpmıştı

Beşiktaş Dolmabahçe’de motosikleti ile giderken, hatalı “U” dönüşü yapan araca çarpan Semanur Hacıoğlu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 14:13
Motosikletli Semanur Hacıoğlu’ndan acı haber: Hatalı “U” dönüşü yapan araca çarpmıştı

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinden motosikleti ile yolculuk yapan Semanur Hacıoğlu, yanlış yerden hatalı “U” dönüşü yapan bir araca çarpmış, kaza sonrası ağır bir şekilde yaralanmıştı. 18 Mart’ta meydana gelen bu kaza sonrasında hastanede tedavi görmekte olan Hacıoğlu’ndan acı haber geldi. 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu hayatını kaybetti.

Yaklaşık 22 gündür tedavi görmekte olan Hacıoğlu’nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Öte yandan hatalı bir şekilde “U” dönüşü yaparak Hacıoğlu’nun ağır şekilde yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan araç sürücüsü Alpay Ö., hakkında yurt dışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Alpay Ö.’nün tutuksuz yargılanması devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur emeklisi fark etmez! Tek sefere mahsus 10.000 TL maaşa ek ödeme!

SSK, Bağkur emeklisi fark etmez! Tek sefere mahsus 10.000 TL maaşa ek ödeme!

Bu rakamlar araba sattırır! Akaryakıt fiyatlarının 60 TL olacağı tarihi açıkladı!

Bu rakamlar araba sattırır! Akaryakıt fiyatlarının 60 TL olacağı tarihi açıkladı!

Adınıza miras kalmış olabilir! Süre geçmeden hemen kontrol edin

Adınıza miras kalmış olabilir! Süre geçmeden hemen kontrol edin

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Artık bu ödemeyi yapmak zorundalar

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Artık bu ödemeyi yapmak zorundalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
2
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
3
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
4
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
5
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
6
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Nisan ayında da devam ediyor! PTT 7.940 TL ile 15.880 TL destek ödüyor

Ziraat Bankası müşterilerinin son 5 günü! Bunu yapanlara 750 TL para iadesi yapılacak

Kaymakamlık 2500 TL bayram harçlığını onayladı! Bayrama 1 kala hesaplara yatırılıyor

SSK, Bağkur emeklisi fark etmez! Tek sefere mahsus 10.000 TL maaşa ek ödeme!

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Artık bu ödemeyi yapmak zorundalar

Maaşı yetmeyen emeklilere 3 gün içinde 17.520 TL nakit jesti! Son başvuru tarihi verildi

Bakan Işıkhan'dan emekliye bayram müjdesi! Sadece o emekli +4500 TL maaş alabilecek

Acil para arayanlara 20.000 TL'lik nakit ödeme! Başvurmayan bin pişman olacak

Bu rakamlar araba sattırır! Akaryakıt fiyatlarının 60 TL olacağı tarihi açıkladı!

Başvuru yapanlara geri ödeme başlıyor! Bu şartları sağlayan milyonlarca çalışan alacak

Adınıza miras kalmış olabilir! Süre geçmeden hemen kontrol edin

Asgari ücrete 4.250 TL zam! SON dakika ''Hayırlı olsun'' duyurusu yapıldı