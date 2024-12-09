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Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet: Ölü Sayısı 103'e Ulaştı

Mozambik'te 9 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından şiddet olaylarında ölü sayısı 103'e yükseldi ve 350 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:50
Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet: Ölü Sayısı 103'e Ulaştı

Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet Olayları Tırmanıyor

Mozambik'te 9 Ekim'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan şiddet olaylarında ölü sayısının 103'e yükseldiği bildirildi. Ülkede durumun son derece kritik olduğu belirtiliyor.

Çatışmalar Devam Ediyor

"Seçim Gözlem Platformu" (DECIDE) adlı sivil toplum kuruluşunun İcra Direktörü Wilker Dias, başkent Maputo'da düzenlediği basın toplantısında, seçim sonrası yaşanan çatışmaların yoğun olarak Gazze, Nampula ve Cabo Delgado gibi büyük şehirlerde sürdüğünü belirtti.

Dias, şiddet olayları sonucunda yaşamını yitirenlerin arasında 10 çocuk da bulunduğunu ve yaralı sayısının 350'yi bulduğunu ifade etti. Çatışmaların devam etmesi durumunda ölü sayısının artmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Seçim Süreci ve Protesto Çağrıları

9 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) adayı Daniel Chapo, oyların %71'ini alarak zafer elde etti. Rakibi Venancio Mondlane ise %20 oyla seçimleri tamamladı.

Muhalefet partileri, oy sayım işlemlerinde hile yapıldığını iddia ederek ülke genelinde protesto çağrısı yaptı. Hükümet, şiddet olaylarıyla ilişkili olarak Podemos Partisini sorumlu tutmasına karşın, Podemos yetkilileri bu iddiaları reddederek, yaşananların kendi destekçileriyle ilgisi olmadığını öne sürdü.

Özellikle yabancı kurumların müdahale süreci devam ettikçe, ülkede istikrarın sağlanacağına dair umutların azaldığını dile getiren Dias, durumu "endişe verici" olarak nitelendirdi.

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