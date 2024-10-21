Mozambik'teki İki Muhalifin Öldürülmesi Protestolara Neden Oldu

Mozambik'te Protesto Öncesi Şok Olay

Mozambik'te, 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen tartışmalı seçim sonuçlarına tepkiler artarken, iki muhalif ismin yaşamını yitirmesi ülke genelinde infial yarattı. Ülkede planlanan protestolar öncesinde yaşanan bu olay, muhalefet partileri tarafından ciddi endişelere yol açtı.

Seçim Sonuçları ve Hile İddiaları

BBC'nin haberine göre, 9 Ekim'deki seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) partisi adayı Daniel Chapo birinci sırada yer alırken, bağımsız muhalefet adayı Venancio Mondlane ikinci sıradadır. Ancak muhalefet partileri, yapılan oy sayımında hile olduğunu iddia ederek ülke çapında protesto çağrısında bulundu.

Öldürülen Muhalefet Üyeleri

Protestoları öncesinde, Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi (PODEMOS) avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe'nin başkent Maputo'da vurularak hayatlarını kaybetmesi, bu olaylardan biri olarak kaydedildi. İki muhalif, 18 Ekim'de bulundukları aracın silahlı kişilerce hedef alınması sonucu hayatlarını kaybetti. Olayın ardından Mozambik polisi, saldırganların tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma başlattı.

Uluslararası Tepkiler

Seçim sürecini izlemek üzere Mozambik'te bulunan Avrupa Birliği (AB) Gözlemci Misyonu, bu saldırıyı "çirkin bir suç" olarak nitelendirerek hükümeti bağımsız bir soruşturma yürütmeye çağırdı. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) Zenaido Machado, Dias'ın geçtiğimiz yılki seçimlerde seçim komisyonuna yönelik hile iddialarıyla ilgili açtığı davayı kazandığını ve bu yıl aynı eylemi gerçekleştirmeyi planladığı için hedef alındığını ifade etti.

Mozambik Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi (CDD) Direktörü Adriano Nuvunga, Dias'ın öldürülmesini "soğukkanlı ve vahşi bir cinayet" olarak tanımladı. Ülkenin genel seçimlerinin nihai sonuçlarının 24 Ekim'de açıklanması bekleniyor.