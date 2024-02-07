MSB, 'Ansızın vurmaya devam' başlığı ile duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından ansızın vurmaya devam başlığı ile Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon bölgesinde hava harekatı ile 2 teröristin etkisiz hale geldiğini belirtti. Açıklamada terörle mücadelenin etkin ve kararlı olarak devam edildiği de vurgulandı.