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MSB Armoni Mızıkası, Ürgüp'te Çocuklarla Buluştu

MSB Armoni Mızıkası, 23 Nisan'da Ürgüp'te çocuklar için unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 16:15
MSB Armoni Mızıkası, Ürgüp'te Çocuklarla Buluştu

MSB Armoni Mızıkası, Ürgüp'te Çocuklara Konser Verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çocuklara yönelik etkileyici bir konser düzenledi.

Etkinlik, Ayhan Ertürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. MSB Armoni Mızıkası, konser için ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı.

Konserin şefliğini Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu üstlenirken, Bando Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Karataş solist olarak sahne aldı. Çocukların bayramını kutlayan Erdoğdu ve Karataş, çeşitli neşeli şarkılar seslendirdi. Bu şarkılara zaman zaman öğrenciler de eşlik etti.

Konserde en sevilen parçalar arasında "Ankara Marşı", "Bugün Bayram Erken Kalkın Çocuklar", "Dağ Başını Duman Almış", "Rafadan Tayfa", "Arkadaşım Eşek", "23 Nisan Kutlu Olsun" ve "Senden Başka" gibi hit şarkılar yer aldı.

Programın ilginç bir bölümünde, şef batonunu devralan öğrenciler orkestrayı yönetti. Etkinlik, çocuklara enstrümanların tanıtılmasıyla devam ederken, program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çocuklara konser verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çocuklara konser verdi.

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