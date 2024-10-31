MSB Basın Bilgilendirme Toplantısında Son Gelişmeler

MSB'den Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikinin yakında olumlu sonuçlanacağını belirttiler. F-16 Blok-70 uçağı ise, tedarik süreçleri kapsamında ilerleme kaydedildiğini ifade ettiler.

Eurofighter Typhoon İle İlgili Gelişmeler

Basın bilgilendirme toplantısında, gazetecilerin acil iniş yapan Eurofighter Typhoon uçağına dair soruları yanıtlandı. Bakanlık yetkilileri, "29 Ekim'de Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Birleşik Krallık'a ait bir Eurofighter uçağı, teknik arıza nedeniyle Diyarbakır Üssü'ne acil iniş yaptı. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor, uçağın en kısa sürede üssten ayrılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Tedarik Süreçleri ve Temaslar

Eurofighter Typhoon'un ülkemize satışıyla ilgili olarak, Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma ile görüşmelerin sürdüğünü belirten kaynaklar, "Yakın zamanda olumlu bir gelişme bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedarik süreci ise, ilk ödeme sonrası resmi olarak başlamıştır; ABD ile teknik görüşmelere devam edilmektedir." dedi.

Ambargolar ve Savunma Sanayi

Örtülü ve örtüsüz ambargoların kaldırılmasına dair soruya yanıt veren Bakanlık yetkilileri, "Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişmeler, muhatap ülkelerin kısıtlamalarla ilgili gözden geçirme yapmasına yol açtı. Ülkemiz, savunma ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılayabiliyor, bu da ambargoların kalkmasında etkili oldu." açıklamasında bulundular.

TSK Üslerine Saldırılar ve Kaza Haberleri

Suriye'nin kuzeyindeki TSK üslerine yönelik saldırıların sürdüğünü belirten Bakanlık yetkilileri, "Her türlü taciz ve saldırıya meşru müdafaa hakkı çerçevesinde anında karşılık veriyoruz, bölgede şu an bir olumsuzluk yok." dediler. Ayrıca, Şırnak'ta bir askeri aracın yakıt sebebiyle kaza yaptığına dair sorular üzerine, "12 personel etkilenmiştir, sağlık durumları iyi, ciddi bir sorun yok." bilgisi verildi.