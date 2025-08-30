DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.449.059,46 -0,58%

MSB'den 30 Ağustos'a Özel Video Klibi: TSK'nın Gücü Öne Çıktı

MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel video klip paylaştı; klipte TSK'nın gücü, Kara-Deniz-Hava unsurları ve Mehmetçiğin kararlılığı vurgulanıyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:03
MSB'den 30 Ağustos'a Özel Video Klibi: TSK'nın Gücü Öne Çıktı

MSB'den 30 Ağustos'a Özel Video Klibi: TSK'nın Gücü Öne Çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel hazırlanan video klibi paylaştı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda klip kamuoyuyla buluştu.

Paylaşım ve Mesaj

"Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Köklü tarihimizin kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün de gücüne güç katarak vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."

Klipte Öne Çıkanlar

Paylaşımda yer alan video klipte Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurları öne çıkarıldı. Klipte, TSK'nın kullandığı önemli silah ve teknolojiler tanıtıldı ve Mehmetçiğin karada, denizde ve havadaki kararlılığı vurgulandı. Arka planda ise Orta Asya Türk müziklerine ait ezgiler kullanılarak milli duygular güçlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Valisi Davut Gül 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tebrikleri Kabul Etti
2
Rusya: Ukrayna'nın Gece Saldırılarında 86 İHA İmha Edildi
3
Bakan Kurum'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
4
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
5
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
6
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
7
MSB'den 30 Ağustos'a Özel Video Klibi: TSK'nın Gücü Öne Çıktı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı