MSB'den 30 Ağustos'a Özel Video Klibi: TSK'nın Gücü Öne Çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel hazırlanan video klibi paylaştı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda klip kamuoyuyla buluştu.

Paylaşım ve Mesaj

"Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Köklü tarihimizin kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün de gücüne güç katarak vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."

Klipte Öne Çıkanlar

Paylaşımda yer alan video klipte Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurları öne çıkarıldı. Klipte, TSK'nın kullandığı önemli silah ve teknolojiler tanıtıldı ve Mehmetçiğin karada, denizde ve havadaki kararlılığı vurgulandı. Arka planda ise Orta Asya Türk müziklerine ait ezgiler kullanılarak milli duygular güçlendirildi.