MSB'den Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı: 21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

TSK'nın Terörle Mücadelesi

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terörle mücadelede kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Son bir haftada 21 terörist ve 1 Ocak'tan itibaren toplamda 523 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, geçen hafta 3 PKK'lı terörist teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır," diye konuştu.

Hudut Güvenliği

Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliğine dair bilgiler de vererek, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere toplamda 70 şahıs yakalanmıştır. 977 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı geçişlerde yakalananların sayısı 1086, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15.025'dir," ifadelerini kullandı.

TSK'nın Uluslararası Faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası alanda da önemli katkılar sağladığını belirterek, "Bakanlığımız ve Kuvvet Komutanlıklarımızdan oluşan bir heyet bugün, İngiltere'de düzenlenen Ukrayna Güvenlik Sempozyumu'na katılmaktadır," dedi.

İsrail'in Gazze Saldırıları

Aktürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da eleştirerek, "İsrail, Gazze’ye yönelik yoğun saldırıları yeniden başlatmış ve uluslararası hukuku ihlal etmiştir. Tüm uluslararası kamuoyunun kalıcı barış ve ateşkes talep ettiğini" belirtti.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikatlarına da devam ettiğini belirterek, "ABD'de yapılan Red Flag Karma Hava Harekatı ve Almanya'da düzenlenen Steadfast Foxtrot tatbikatlarına katılım sağlanacak. İspanya'da yapılacak Dynamic Mariner tatbikatına ve ABD'de gerçekleştirilecek Green Flag tatbikatına iştirak edilmesi planlanmaktadır," dedi.

Savunma Sanayisi ve Yeni Silah Sistemleri

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimine dikkat çekerek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 'Yeni Nesil Fırtına Obüsü' ve '5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56)' için kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir," şeklinde konuştu.

Personel Alım Süreçleri

Ayrıca, personel ile askeri öğrenci alım süreçlerinin de devam ettiğini belirten Aktürk, "2025 yılı 2'nci dönem uzman erbaş temini başvuruları 18 Mart'ta başlamıştır," dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.