MSB'den Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı: Terörle Mücadele ve Operasyonlar

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonlarını ve kritik gelişmeleri aktardı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 12:30
MSB'de Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), önemli gelişmeleri ve terörle mücadele faaliyetlerini duyurmak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada gerçekleşen operasyonlar ve yakalamalar hakkında bilgi verdi.

Teröristler Teslim Oluyor

Tuğamiral Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirtirken, sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında, son bir hafta içinde 239 kişinin yakalandığını vurguladı. Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar 4,496 kişinin yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.

Suriye Harekatı ve Tünel İmha Faaliyetleri

Aktürk, Suriye harekat alanlarındaki 'tünel imha' faaliyetlerine de dikkat çekerek, Münbiç bölgesinde imha edilen 11 kilometre uzunluğundaki tünelle beraber, toplamda 528 kilometre tünelin imha edildiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Politikası

Aktürk, İsrail'in Gazze halkı üzerindeki baskıcı politikalarına dair endişelerini dile getirerek, ateşkes müzakerelerinin yavaşlatıldığını ve bunun Gazze halkının direncini kırma hedefi taşıdığını anlattı. Ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme çabalarını da eleştirdi.

Milli Savunma Bakanı'nın Programı

Bakan Yaşar Güler'in Samsun'da düzenlenecek 'İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılacağı bilgisi verildi. Ayrıca, Senegal Cumhuriyeti Başbakanı ile yapılacak görüşmelere de katılım sağlayacağı belirtildi.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin sürdüğünü, özellikle ABD'de düzenlenen Emerald Warrior Spiral Tatbikatı'nın tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Yeni Silah Sistemleri

Yerli ve milli savunma sanayiinde üretilen yeni silah ve sistemlerin envantere alındığını belirten Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çeşitli yeni silahların kabulünün yapılmış olduğunu ifade etti.

Askeri Öğrenci Temini

Askeri öğrenci temin işlemlerinin devam ettiğini belirten Aktürk, başvuruların son tarihleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, MKE AŞ ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçirilen 'MKE Dersliksiz Okul' uygulaması çerçevesinde düzenlenen teknik sınavlar hakkında detaylar paylaştı.

Toplantıda ayrıca, Yüksek Askeri Şura kararlarının açıklanmasının millet ve devlet için hayırlı olması temennisinde bulunulmuştur.

