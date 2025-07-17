MSB'den İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki

MSB'den Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Toplantıya katılan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye'nin güvenlik politikaları ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

İsrail'in Saldırıları Provokasyondur

Tuğamiral Aktürk, "İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının ardından bu kez Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur." diyerek, Suriye'de kalıcı huzuru sağlamak için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Bordo Berelilerin Kahramanlığı

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) önemli bir unsuru olan Bordo Bereliler'in disiplinini ve başarısını vurgulayarak, "Harekat sahasında gösterdiği cesaret ve kahramanlıklarla dosta güven, düşmana korku veriyorlar." ifadesini kullandı.

FETÖ ile Mücadele Kararlılığı

FETÖ ile mücadelede de kararlılık mesajı veren Aktürk, "Bugüne kadar 23 bin 969 personel ihraç edilmiş, 2 bin 236 emekli personelin rütbesi geri alınmıştır." diyerek, bu konudaki hassasiyetin sürdüğünü belirtti.

Hudut Güvenliği

Aktürk, hudut güvenliği konusunda da bilgiler vererek, "Hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü mensupları dahil toplam 448 şahıs yakalandı." dedi. Bu kapsamda, Suriye harekat alanlarında yapılan tünel imha faaliyetlerine de dikkat çekti.

Savunma Sanayi ve Eğitim Faaliyetleri

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin sürekli geliştiğini belirterek, "Havelsan'ın 43'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyoruz" dedi. Ayrıca, IDEF 2025 Savunma Sanayi Fuarı’nın önemine vurgu yaparak, etkinliğe 200'den fazla heyetin katılmasının beklediğini belirtti.

Gazetecilerin Soruları Yanıtlandı

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına karşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin Suriye'deki tutumunun net olduğunu vurguladılar.

Ayrıca, "İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye attığını" belirten yetkililer, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.