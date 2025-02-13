MSB'den Meteor Füzesine İlişkin Yenilikler ve Suriye Bilgilendirmesi

MSB'de Meteor Füzesine Dair Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gazetecilere önemli bilgiler sundu. Meteor füzesi, hava-hava füzeleri arasında yer alan ve Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füze olarak tanımlandı. Bakanlık, Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında bu füzelerin envantere katılacağını duyurdu.

Yunanistan'ın Tepkisi

Ayrıca Türkiye'nin Fransa'dan alması planlanan Meteor füzeleri üzerine Yunanistan'ın Fransa'ya tepkisine dair açıklama yapıldı. MSB kaynakları, "Her zaman söylediğimiz gibi, bizim önceliğimiz yerli ve milli silah sistemleridir. Geliştirmekte olduğumuz GÖKHAN hava-hava füzesi ile Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlıyoruz." dedi. GÖKHAN füzesi envantere girmeden önce Meteor füzesi temin sürecinin sorunsuz şekilde devam edeceği belirtildi.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'deki yeni yönetim ile ilgili olarak ise kaynaklar, "Yeni yönetimin tüm ülke üzerindeki egemenliğini sağlaması önemlidir. Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Önceliğimiz, terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir." ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığının devam edeceği ve sınır güvenliğinin sağlanacağı vurgulandı.

Steadfast Dart 2025 Tatbikatı

NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 tatbikatına dair de açıklama yapıldı. Yunanistan'ın, Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimlerine ilişkin NATO nezdinde girişimlerde bulunulduğu bildirildi. Tatbikat Planlama Dokümanı, Türkiye'nin hassasiyetlerine uygun olarak değiştirilmesi için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Dahası, Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı’ndan çekildiği ancak Romanya'nın Milli Dacia Tatbikatına katıldığı aktarıldı. Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımız ise NATO’ya olan taahhütlerimiz çerçevesinde tatbikata katılım sağlayacak."