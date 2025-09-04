MSB'den SDG'ye Uyarı: Suriye Ordusuna Entegrasyon ve Toprak Bütünlüğü

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada SDG terör örgütü'ne yönelik net bir uyarıda bulundu. Bakanlık, örgütün Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uyması gerektiğini vurguladı.

MSB'nin Vurgusu

Açıklamada, SDG'nin atacağı adımların Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmesi gerektiği belirtildi. MSB, bu çerçevede uyum sürecinin önemine dikkat çekti.

Değerlendirme

MSB'nin açıklaması, bölgedeki siyasi ve güvenlik dengeleri açısından belirleyici mesaj taşıyor. Bakanlığın çağrısı, entegrasyon sürecine riayet edilmesinin altını çizerken, söz konusu eylem ve söylemlerin yarattığı risklere işaret ediyor.