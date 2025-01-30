MSB'den Suriye'ye İlk Heyet Ziyareti ve Tedarik Üzerine Açıklamalar

MSB'den Suriye'ye Önemli Ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, dün gerçekleştirilen Suriye ziyaretinin bakanlık karargahından giden ilk heyet olması açısından önem taşıdığını duyurdu. MSB açıklamasında, görüşmenin Türkiye ve Suriye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularındaki işbirliği konularına odaklanıldığı belirtildi.

Basın Bilgilendirme Toplantısı

Ziyaretin ardından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, gazetecilerin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararlarıyla ilgili sorularına cevap verildi. MSB kaynakları, YDK'nın kararının 10 iş günü içinde onaya sunulacağını ve tamamlanan kararların en kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Savunma İşbirliği Hedefleri

Bakanlık, Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesiyle birlikte savunma ve güvenlik konularında muhataplarla işbirliği tesis etmeye yönelik görüşmeler gerçekleştireceklerini vurguladı. Önümüzdeki süreçte ihtiyaçlar doğrultusunda görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.

F-16 ve Eurofighter Typhoon Tedarikinde Son Durum

F-16 ve Eurofighter Typhoon tedariki hakkında sorulan sorulara cevap veren kaynaklar, yerli ve milli silah sistemlerinin öncelikli olduğunu tekrar hatırlattı. KAAN, HÜRJET, KIZILELMA ve ANKA-3 projelerinin tamamlanmasıyla birlikte ihtiyaçların karşılanacağı ifade edildi. Ayrıca, 40 adet Eurofighter Typhoon için hazırlanan ihtiyaç tanım dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiği ve fiyat teklifinin beklenildiği bildirildi. F-16 konusundaki teknik görüşmelerin de oldukça olumlu bir şekilde sürdüğü belirtildi.