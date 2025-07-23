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MSB'den Suriye'ye Resmi Destek Talebi Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye yönetiminden resmi destek talebi aldığını duyurdu. Türkiye, savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik destek sağlayacak.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 12:01
MSB'den Suriye'ye Resmi Destek Talebi Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye yönetiminden gelen resmi destek talebine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir." denildi.

MSB, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı çerçevesinde gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Kaynaklar, Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarıyla ilgili bilgiler vererek, İsrail'in yoğunlaştırdığı saldırıların özellikle süveyda bölgesindeki Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında gerilimleri artırdığını belirtti.

Kaynaklar ayrıca, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının sağlanması yönündeki kararlılığını sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Milli Savunma Bakanlığı olarak Suriye'nin yeni hükümetiyle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye'nin öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, terör örgütü SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu konusundaki sorular üzerine, "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunması, ülkemiz ve bölge istikrarı için olmazsa olmaz. Bu kapsamda, 10 Mart tarihinde Suriye Hükümeti ve SDG arasında uzlaşı sağlanan hususların sahadaki yansımalarının bir an önce görülmesi söz konusu istikrara katkı sağlayacaktır." diye belirtti. Ayrıca, terör örgütü SDG'nin Şam hükümeti ile yaptığı anlaşmaya tabi olması gerektiğini vurguladı.

Bu konulara ilişkin gelişmelerin ise ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

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