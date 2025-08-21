MSB'den Suriye'ye teknik ziyaret planı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması amacıyla teknik ziyaretlerin planlandığını bildirdi.

Ziyaretlerin amacı

Planlanan teknik ziyaretlerin temel hedefi, ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve buna dayanarak müşterek bir yol haritasının oluşturulması olarak açıklandı.

Uygulama

MSB açıklamasında, teknik ziyaretlerin saha değerlendirmeleri ve ortak çalışma sürecinin belirlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.