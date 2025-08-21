MSB'den Türkiye'nin Ukrayna'ya barış gücü iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin Ukrayna'ya barış gücü göndereceği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı ve doğru olmayacaktır", MSB'nin açıklamasında yer aldı.

Açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerin somut verilere dayanmadan yapılmaması gerektiği vurgulandı.