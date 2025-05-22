MSB'den Yunanistan ve Suriye İlişkilerine Dair Açıklamalar

MSB, Suriye'deki Çatışmasızlık Mekanizmasını Değerlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye-İsrail Çatışmasızlık Mekanizması'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması amacıyla, teknik görüşmeler muhataplarımız ile koordineli bir şekilde devam etmektedir.

Türkiye ve Suriye Savunma İşbirliği

Basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakanlık kaynakları, Türkiye-Suriye arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelede işbirliği konularının ele alındığını belirtti. Bu ziyaretin, Türkiye-Suriye normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirildiği ve bölgedeki istikrarı sağlamaya yönelik çabalara katkı sunduğu ifade edildi.

Yunanistan'ın Türkiye'yi Dışlama Çabaları Eleştirildi

Bakanlık, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi Avrupa Birliği (AB) savunma projelerinin dışında bırakma çabalarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin bölgedeki kritik rolü ve Avrupa güvenliği için öneminin göz ardı edilmesi stratejik bir hata olarak nitelendirildi.

Şunlar eklendi: NATO ve AGİT üyesi olan ve AB'nin aday ülkesi olan Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca, Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini vurguladı.

Yunan Makamlarının Pontus İddiaları

MSB kaynakları, Yunan makamlarının 19 Mayıs'ta yaptığı asılsız Pontus iddialarını da gündeme getirerek, “Tarih ve hakikat değiştirilemez. Gerçekleri çarpıtarak ortaya konan iddialar, sadece uluslararası düzeyde bir itibar kaybına yol açacaktır.” dedi.

Defender Europe Tatbikatı ve Türkiye

Son olarak, Defender Europe tatbikatı hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlayan kaynaklar, “Tatbikatın amacı ve detayları şeffaf bir şekilde internet üzerinden duyurulmaktadır. Türkiye’nin hedef alındığına dair yorumlar yanlıştır.” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.