MSB, Eurofighter Typhoon Anlaşmasını İmzaladı: IDEF 2025'e Hazırlıklar Devam Ediyor

MSB, Eurofighter Typhoon Anlaşmasını İmzaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile gerçekleştirilen toplantıda ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Bu önemli gelişme, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından duyuruldu.

IDEF 2025 Fuarı'nda Önemli Katılımlar

Aktürk, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, fuarın savunma sanayisinin küresel anlamda tanıtılmasına olan katkısını vurguladı. 50 ülkeden 1400'ün üzerinde katılımcının, 99 ülkeden 120 binin üzerinde ziyaretçi ile 219 heyet üyesinin fuara katıldığını belirtti. Bu yıl fuarda, 1100'ü ilk kez olmak üzere toplam 5 binden fazla ürün sergilendi.

İkili Görüşmeler ve Silah Sistemleri

Bakan Yaşar Güler, IDEF fuarı süresince pek çok ülkenin savunma bakanları ve üst düzey yetkilileri ile bir araya gelerek, askeri iş birliği konularında görüşmeler gerçekleştirdi. Güler, 22 Temmuz'da çeşitli ülkelerin savunma bakanları ile bir araya gelerek önemli mutabakatlar imzalamıştır.

Bunun yanı sıra, kara kuvvetlerine yönelik 5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56) envantere alındı ve yerli motor Levent, 18 Temmuz’da hizmete girdi.

Terörle Mücadele ve Hudut Güvenliği

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin güvenliğini sağlama çabaları kapsamında son bir hafta içerisinde toplam dört PKK'lı teröristin teslim olduğunu aktardı. Ayrıca, 207 kişinin sınırı yasa dışı geçişte yakalandığını ve toplamda 3,959 kişinin yakalanarak hukuki işlemlere tabi tutulduğunu belirtti.

İsrail'in Eylemleri ve İnsan Hakları

Aktürk, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini, bu durumu kınadıklarını ifade etti. Türkiye'nin, uluslararası toplumu bu bağlamda sorumluluğa davet ettiğini belirtti.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, Pakistan’da gerçekleştirilecek 'Türkiye-Pakistan Deniz Kuvvetleri İkili Amfibi Tatbikatı' için hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi.

Askeri Öğrenci Alımı ve Gelecek Planları

Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına teknik sınıflarda uzman erbaş temini başvurularının bugün sona ereceği belirtildi. Ayrıca, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay adaylarının sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz’da açıklanacak.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü ve etkin bir şekilde ulusal güvenliği sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.