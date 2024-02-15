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MSB F-16'lar hakkında önemli açıklamalarda bulundu! F-16'lar ne zaman gelecek? İşte yanıtı!

ABD'den F-16 savaş uçağı almak ve var olan uçaklarını yenilemek isteyen Türkiye'nin talebi, ABD Kongresi'nde onaylandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F-16 tedarik ve modernizasyonu için takvimin 2024 yılının haziran-temmuz aylarında başlayacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 12:55
MSB F-16'lar hakkında önemli açıklamalarda bulundu! F-16'lar ne zaman gelecek? İşte yanıtı!

ABD'den 40 adet F-16 Blok-70 ve 79 adet F-16'nın Viper Modernizasyonu ile ilgili malzemeler almak isteyen Türkiye'nin başvurusu, ABD yönetimi tarafından 26 Ocak 2024'te kongreye sunuldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, taleplerimizin kongre tarafından 11 Şubat 2024'te onaylandığını bildirdi.

Türkiye'ye F-16 savaş uçağı tedarik ve modernizasyonu için taslak Teklif ve Kabul Mektupları, şubat ayı sonuna kadar Türkiye'ye gönderilecek. Kaynaklar, "Teklif ve Kabul mektuplarının tarafımızdan incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir" bildirisinde bulundu.

F-16 ALIMI İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı alımı ve modernizasyonu için Türkiye'de üretim yapılması konusunda ABD ile görüşmeler devam ediyor.

F-16 KULLANIMINDA ŞART VAR MI?

F-16 savaş uçağı kullanımı hakkında ortaya atılan iddialar için şöyle bir açıklama geldi:

"Temin ve modernize edilecek F-16’ların kullanımına yönelik iddiaların aksine daha önce de vurguladığımız gibi herhangi bir şart söz konusu değildir. F-35 konusunda ise her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur şeklinde cevap vermiştir."

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