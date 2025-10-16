MSB: Gazze Ateşkesi "Kalıcı Barış İçin Önemli Adım"

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı: Özet ve Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, kurumun bölgesel ve küresel güvenliğe katkılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Ateşkesi ve Barış Vurgusu

"Memnuniyetle karşıladığımız Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin, kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullanan Aktürk, ateşkesin bölgesel istikrar için taşıdığı öneme dikkat çekti.

İkili ve Çok Taraflı Görüşmeler

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 15 Ekim'de NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları ve Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantılarına katıldığını

Aktürk ayrıca, bakanın NATO Genel Sekreteri ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili; Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirdiğini, müttefik bakanlarla 'Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu' ve 'Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası''nı imzaladığını ve NATO Karargahındaki temsilcilikleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Kosova Barış Gücü’ne ilişkin olarak, Türkiye'nin 3 Ekim'de komutanlık görevini İtalya'dan devraldığını ve bir yıldır yürütülen Komutan Yardımcılığı görevini yarın İtalya'ya devretmeyi planladıklarını açıkladı.

Terörle Mücadele ve Hudut Güvenliği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine değinen Aktürk, son bir haftada 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş olduğunu ve Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 672 kilometreye ulaştığını belirtti.

Hudut güvenliğine dair paylaşılan veriler şöyle: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 272 şahıs yakalanmış, 1020 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak'tan bu yana yakalananların toplamı 7 bin 743, engellenenlerin sayısı ise 53 bin 892 olarak açıklandı. Ayrıca Iğdır, Hakkari ve Van hudut hatlarında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 94 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

Aktürk, TSK'nın ulusal ve uluslararası eğitim ile tatbikat faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirtti. Açıklamada öne çıkanlar:

Birleşik Krallık'ta düzenlenen NATO Amfibi Harekat Tatbikatı ve Antalya'daki Ferdi Seferberlik Eğitimi bugün, Aksaz'da düzenlenen Türkiye-Polonya İkili SAT ve Kars'taki Yıldırım Seferberlik-2025 tatbikatlarının yarın tamamlanacağı bildirildi.

Kocaeli'deki Yıldırım Seferberlik-2025, Kars'taki Sonsuzluk Barışı Destekleme Harekatı ve Danimarka'daki NATO Steadfast Noon tatbikatlarının 24 Ekim'de sona ereceği; 20-23 Ekim arasında Hava Savunma Komuta Kontrol Tatbikatı'nın icra edileceği ifade edildi.

Diğer planlanan katılımlar arasında Ürdün'deki The Safe Gulf Deniz Güvenliği (19-23 Ekim) ve Norveç'teki Steadfast Duel (22-29 Ekim) tatbikatları yer alıyor. Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu kapsamında çeşitli deniz unsurlarının İstanbul ve İzmir liman ziyaretleri planlandığı belirtildi.

Savunma Sanayi ve Envantere Yeni Sistmler

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin TSK'nın modernizasyonunda rolünü vurguladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çeşitli Sensör Keşif, Radar ve Komuta araçlarının muayene ve kabul süreçlerinin tamamlanarak envantere alındığını bildirdi.

Hava Kuvvetleri ihtiyacı kapsamında Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağı tedarikine yönelik çalışmaların sürdüğü; söz konusu uçakların bakım ve modernizasyonları için ilgili firmaya teslim edildiği, bakım ve modernizasyon tamamlandıktan sonra kademeli olarak envantere alınacakları ve tip eğitimleri sonrası bakım-idame işlemlerinin yerli imkanlarla gerçekleştirileceği aktarıldı.

Ayrıca Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından çeşitli silah ve mühimmat teslimatlarının tamamlandığı; ASFAT Anonim Şirketi'nin 16-18 Ekim tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilen 'Uluslararası Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi'ne katıldığı bildirildi.

Personel ve Öğrenci Temini

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alımlarının planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini belirtti. Bilgilendirmeye göre 2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Temini başvuruları bugün sona eriyor; 2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini başvuruları ise 14 Ekim'de başlayıp 26 Ekim'de tamamlanacak.

(Sürecek)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.