MSB Haftalık Bilgilendirme: Denizkurdu‑I, Hudut Güvenliği ve Tatbikat Takvimi

MSB Haftalık Basın Bilgilendirmesi: Denizkurdu‑I ve Bölgesel Faaliyetler

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Denizkurdu‑I Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe etkinliğinin muhafazası ve geliştirilmesi amacıyla kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlardaki eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Denizkurdu‑I ve Ateş Serbest 2025

6-10 Ekim tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu‑I Tatbikatı'nda Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik unsurlarının da yer aldığı 92 gemi, 66 hava unsuru ve insansız deniz araçları görev aldı. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü ve fiili atış safhası Antalya Körfezi ve Beşadalar bölgesinde icra edildi; liman ziyaretleri 11‑12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

'Ateş Serbest 2025' faaliyeti ise 6‑11 Ekim tarihlerinde Polatlı'da yapıldı. Aktürk, faaliyetin TSK'nın ateş gücündeki üstün seviyeyi ve personelin hedefe yönelik reaksiyon yeteneklerini gösterdiğini, 50 farklı cins ve çapta silah sistemi ile atış görevleri icra edildiğini; 82 farklı cins ve çapta sistemin sergilendiğini bildirdi. Hürkuş ve Hürjet uçuşları ile Mehteran konseri de programda yer aldı.

Yurt içi ve yurt dışı tatbikat takvimi

Aktürk, Ankara'daki 'Türkiye‑Cezayir Özel Kuvvet Eğitimi' ve Macaristan'daki 'Adaptive Hussar Fiili Arazı' tatbikatlarının tamamlandığını; 'Milli Anadolu Ankası' (Konya), 'NATO Deniz Güvenliği' (İstanbul), 'Sarmis Komando Harekatı' ve 'Posedion Mayın Harekatı' (Romanya) tatbikatlarının ise bugün sona ereceğini duyurdu. Ayrıca Posedion Tatbikatı'na iştirak eden TCG Amasra, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nun 7'nci aktivasyonuna katıldı ve gemi 11‑12 Ekim'de Köstence'de liman ziyareti yapacak.

Planlanan diğer faaliyetler arasında 13‑22 Ekim'de Kuzey Makedonya'da Türkiye‑Kuzey Makedonya Özel Kuvvet Eğitimi, 13‑24 Ekim'de Kars'ta Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla 'Sonsuzluk (Eternity) Barışı Destekleme Harekatı', 14‑24 Ekim'de Kocaeli'de Yıldırım Seferberlik‑2025 tatbikatları yer alıyor. NATO kapsamında Danimarka’da Steadfast Noon ve Birleşik Krallık’ta Amfibi Harekat tatbikatlarına katılım da planlandı.

Hudut güvenliği ve terörle mücadele

Aktürk, terörle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta içinde 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirtti. Suriye harekat alanlarında yürütülen tünel imha faaliyetlerinde Tel Rıfat'ta 276 kilometre, Münbiç'te 388 kilometre olmak üzere toplam 664 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiğini aktardı.

Hudut güvenliğine ilişkin olarak Aktürk, 'Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 294 şahıs yakalanmış, 996 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir' bilgisini paylaştı. Ayrıca, '1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 471, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 52 bin 872 olmuştur.' şeklinde konuştu. Van hudut hattında yapılan arama‑tarama faaliyetinde ise yaklaşık 2 kilogram (1995 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bölgesel ve küresel iş birliği, diplomasi

Aktürk, Bakan Yaşar Güler'in 2‑3 Ekim tarihlerinde Moğolistan ziyaretini, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin Moğolistan'da açtığı Fişek‑İmla Montaj Hattı açılışını ve 6 Ekim'de Senegal ile imzalanan 'Arama Kurtarma ve Deniz Gözetimi Eğitimi ve Desteği Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nı hatırlattı. Güler'in Katar temasları ve 9 Ekim'de Ankara'da ev sahipliği yapılan Türkiye‑Azerbaycan‑Gürcistan Savunma Bakanları Üçlü Görüşmesi ile ek protokollere değindi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Kosova temasları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Yunanistan ziyaretine yönelik takvim ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu‑2 kapsamında TCG Barbaros'un İskenderiye liman ziyaret planı da aktarılanlar arasında oldu.

Havacılık gösterileri, spor başarıları

Mudanya Mütarekesi'nin 103'üncü yılı kapsamında Türk Yıldızları'nın gösterisi duyuruldu. Ayrıca Solotürk ve Türk Yıldızları'nın çeşitli gösteri uçuşları ile TSK sporcularının Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası, Avrupa Atış Şampiyonlar Ligi ve triatlon müsabakalarındaki başarıları kutlandı.

Yerli savunma sanayi ve personel temini

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine muhtelif miktarda 5,56 mm Piyade Tüfeği ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS)in alındığını, ASFAT A.Ş.'nin Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılımını ve Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin Nüfuz Edici Bomba (NEB) başta olmak üzere teslimatlarını tamamladığını bildirdi.

Personel alımlarına ilişkin takvim ise şu şekilde: 'Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini' başvuruları 15 Ekim'de, '2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Temini' başvuruları 16 Ekim'de tamamlanacak; '2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini' başvuruları 14‑26 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak.

Anma ve kapanış değerlendirmesi

Aktürk, Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılını ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti. Toplantıyı şöyle sonlandırdı: 'Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sahip olduğu güçlü imkan‑kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.'

