MSB, Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Kişiyi Kurtardı

Yardım Eli Uzandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yoğun kar nedeniyle mezrada mahsur kalan ve 15 gündür haber alınamayan bir vatandaşın kurtarılma anlarını paylaştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı ekipleri, T-70 helikopteri ile gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, bu kişinin yaşamına yeniden umut oldu.

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Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımıza ait T-70 helikopterimiz, yaşadığı mezrada mahsur kaldığı için 15 gündür haber alınamayan bir vatandaşımızı kurtararak Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı" ifadesine yer verildi. Kurtarma anlarına ait video görüntüleri de sosyal medya paylaşımlarında dikkat çekti.

Bu tür kurtarma operasyonları, zor şartlar altında bile devletin vatandaşlarının yanındayız mesajını kuvvetlendirirken, yetkililerin bölgede karla kaplı bölgelere dikkat çektiği vurguladı.