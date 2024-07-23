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MSB, Kırmızı Kategoride Aranan 4 PKK'lıyı Etkisiz Hale Getirdi

MSB, kırmızı kategoride aranan Yusuf Kalkan ve 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:31
MSB, Kırmızı Kategoride Aranan 4 PKK'lıyı Etkisiz Hale Getirdi

MSB'nin Hava Harekatı Başarısıyla İlgili Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı kategoride aranan terörist listesindeki Yusuf Kalkan'ın da bulunduğu 4 PKK'lı teröristin, Irak'ın kuzeyindeki bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın Kuzeyinde Gerçekleştirilen Operasyon

MSB yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen hava harekâtında elde edilen başarının terörle mücadele çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Operasyonların, bölgedeki terör unsurlarını yok etmek için sürdürüleceği bildirildi. Yusuf Kalkan'ın Terörist Listesindeki Yeri

Kırmızı kategoride yer alan Yusuf Kalkan, güvenlik güçleri tarafından uzun süredir aranan bir teröristti. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve etkin mücadelesinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

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