MSB: SDG terör örgütünün taahhütleri yerine getirmemesi Suriye ve ulusal güvenliği tehdit ediyor

MSB'den sert uyarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesinin ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

MSB açıklamasında, SDG'nin yükümlülükleri yerine getirmemesinin Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bölgede istikrarın sağlanması ve güvenliğin korunması açısından tarafların taahhütlerine riayet etmesinin önemi bir kez daha dile getirildi.