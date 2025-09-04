DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,11 -0,06%
ALTIN
4.692,69 0,46%
BITCOIN
4.570.269,34 1,04%

MSB: SDG terör örgütünün taahhütleri yerine getirmemesi Suriye ve ulusal güvenliği tehdit ediyor

MSB, SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletiyle entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesinin Suriye'nin birliği ve Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:19
MSB: SDG terör örgütünün taahhütleri yerine getirmemesi Suriye ve ulusal güvenliği tehdit ediyor

MSB: SDG terör örgütünün taahhütleri yerine getirmemesi Suriye ve ulusal güvenliği tehdit ediyor

MSB'den sert uyarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesinin ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

MSB açıklamasında, SDG'nin yükümlülükleri yerine getirmemesinin Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bölgede istikrarın sağlanması ve güvenliğin korunması açısından tarafların taahhütlerine riayet etmesinin önemi bir kez daha dile getirildi.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor
7
Vucic: Komşuların Savunma İşbirliği Sırbistan'a Karşı Kuruldu

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı