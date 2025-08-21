MSB: Suriye için ortak eğitim planı ve Nakatani ile görüşme

MSB'den Suriye işbirliği ve Japonya görüşmesi

Suriye ile ortak eğitim, danışmanlık ve teknik ziyaretler

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaynaklar, Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması amacıyla ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması için Bakanlıktan müteşekkil heyetler aracılığıyla teknik ziyaretlerin planlandığını bildirdi.

Kaynaklar, 13 Ağustos 2025'te 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalandığını; bu anlaşmanın Suriye'nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut işbirliğini hedeflediğini belirtti. Mutabakat kapsamında eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatıldığı, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinin hızlandığı vurgulandı.

Faaliyetlerin Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütüldüğü, bu çerçevede Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyaret ettiği ve talep kapsamında başlatılan eğitim faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi. Bakanlık ayrıca ilerleyen dönemde karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artmasının, işbirliği kapsamının genişletilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

MSB kaynakları, Türkiye'nin bölge istikrarını kritik gördüğünü ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Ukrayna'ya barış gücü iddiaları

Basında yer alan Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesine ilişkin iddialara ilişkin soruya kaynaklar, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar üreten bir ülke olduğunu ancak böyle bir misyon için önce Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması, görev tanımının netleştirilmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Henüz somut zemine oturmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıklı olmayacağı belirtildi.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile görüşme

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in misafiri olarak ülkemizde bulunan Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile 19 Ağustos'ta verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede ikili savunma işbirliğinin artırılması, bölgesel ve küresel istikrar ile savunma sanayi alanındaki mevcut ve potansiyel işbirlikleri ele alındı.

Kaynaklar, Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi bağlar ve karşılıklı saygıya dayanan dostluğun, yürütülen samimi ve yapıcı diyalogların askeri ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağını; önümüzdeki dönemde savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve halkların yararına somut adımlar atılmasına vesile olacağını kaydetti.