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MSB: Terör Örgütleriyle Mücadele Sürdürülecek

MSB, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:04
MSB: Terör Örgütleriyle Mücadele Sürdürülecek

MSB'den Terörle Mücadele Vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadelesini sürdüreceğini açıkladı. Bakanlık, FETÖ başta olmak üzere, her türlü değeri istismar eden yapılarla mücadelede köklerinin kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

Terör Örgütleriyle Eş Zamanlı Mücadele

MSB, bu süreçte tüm terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin önemine dikkat çekerek, ülkenin istikrarını hedef alan her türlü eylemin karşısında duracaklarının altını çizdi. Kararlılık Mesajı

Bu açıklama, ülke içindeki güvenlik önlemlerinin ve terörle mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak yorumlandı. Bakanlık, terörle mücadeleye yönelik stratejik adımlar atmaya devam edeceğini belirtmiştir.

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