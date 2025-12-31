MSB: Türkiye, Suriye'nin 'Tek Devlet, Tek Ordu' inisiyatifi halinde destek verecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türkiye'nin Suriye hükümetiyle yürüttüğü ilişkilere, hudut güvenliğine, terörle mücadele ve savunma sanayine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler paylaştı.

MSB açıklamaları ve Suriye değerlendirmesi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) beka ve güvenliğe yönelen risk ve tehdit unsurlarıyla sınır içinde ve ötesinde kararlılıkla mücadeleye devam ettiğini vurguladı.

MSB açıklamasında, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerinin merkezi otoriteye entegre olmaması nedeniyle "Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir." ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" değerlendirmesi yapıldı.

Operasyonlar, tünel imhası ve teslim olan teröristler

Aktürk, son bir haftada yürütülen operasyon ve arama-tarama faaliyetlerinde 3 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu ve harekât bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Menbic’de 4 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiğini belirten Aktürk, yıl içinde teslim olan terörist sayısının 111 olduğunu, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzemenin kullanılamaz hâle getirildiğini açıkladı. MSB’ye göre Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 kilometre (Tel Rıfat: 302 / Menbic 439) olarak kaydedildi.

Hudut güvenliği ve uyuşturucu yakalamaları

Hudutlarda alınan etkin tedbirlerin sonuç verdiğine dikkati çeken Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığını, 186 kişinin engellendiğini söyledi. 2025 yılı verilerine göre ise hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 942, engellenen kişi sayısı 66 bin 794 olarak açıklandı.

Ayrıca Hakkâri ve Van hudut hatlarında yürütülen arama-tarama faaliyetleri kapsamında bu hafta ele geçirilen 101 kilogram (101.455 gram) uyuşturucu ile birlikte, bu yıl toplam 1.982 kilogram (1.982.213 gram) uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Tatbikatlar ve uluslararası iş birlikleri

Aktürk, TSK'nın ikili ve çok uluslu iş birlikleri kapsamında geniş bir coğrafyada görevlerini sürdürdüğünü belirterek, Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "üçlü girişim" çerçevesinde 8 Ocak’ta Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu "Komite Toplantısı"nın Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığında, "Görev Grubu Komuta Devri ve Aktivasyon Töreni"nin ise İstanbul Boğaz Komutanlığında düzenleneceğini açıkladı.

9-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8’inci aktivasyon faaliyeti kapsamında Batı Karadeniz’de "Sürüklenen Mayın Keşif/Gözetleme Faaliyeti" icra edilecek. Aktivasyon kapsamında ayrıca Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Priboy ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu tarafından 7-10 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul’a liman ziyareti gerçekleştirileceği bildirildi.

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerine değinen Aktürk, 15-26 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve SAT timleri ile Pakistan İkbal timlerinin katıldığı Ayyıldız Tatbikatının başarıyla tamamlandığını belirtti. 2025 yılında 45’i NATO, 29’u millî, 59’u davet ve 24’ü özel olmak üzere toplam 157 tatbikatın icra edildiği kaydedildi.

Sarıkamış Harekâtı’nın 111’inci yılı dolayısıyla 4 Ocak’ta Sarıkamış’ta 3 F-16 ile muharip uçak geçişi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Savunma sanayii ve personel temini

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine modernize edilen M60T tankları, KARAOK tanksavar sistemi, HİSAR-A alçak irtifa hava savunma sistemi ve MİLKED Elektronik Destek Sistemi gibi platform ve sistemlerin alındığını açıkladı. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından çeşitli silah ve mühimmat teslimatlarının gerçekleştirildiği, BALKIN 130 milimetre karşı tedbir mühimmatının seri üretime hazır hale geldiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında 7’nci T-70 helikopterinin envantere girdiği, ayrıca Hassas Güdüm Kiti, Lazer Güdüm Kiti ve Elektronik Harp Podu teslimatlarının tamamlandığı aktarıldı.

Personel temin faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirten Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kurumlara memur ve sözleşmeli personel alımı başvurularının 25 Ocak'a kadar devam edeceğini; Kara Kuvvetleri Komutanlığına uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurularının 2-18 Ocak 2026, Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının ise 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacağını söyledi.

CAATSA hatırlatması

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarının sürdüğü, millî muharip uçak KAAN hizmete girene kadar gelişmiş teknolojiye sahip savaş uçaklarının envantere alınması ve caydırıcılığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

MSB, "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

