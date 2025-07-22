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MSB ve Vietnam Savunma Bakanlığı'ndan Tarihi İşbirliği Protokolü

MSB ile Vietnam Savunma Bakanlığı, savunma işbirliği protokolü imzalayarak iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 20:29
MSB ve Vietnam Savunma Bakanlığı'ndan Tarihi İşbirliği Protokolü

MSB ve Vietnam Arasındaki Yeni Dönem

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında uluslararası savunma işbirliğini pekiştiren önemli bir protokol imzalandı.

İmza Töreninde Önemli Açıklamalar

İmzalanan protokolle ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Musa Heybet önemli değerlendirmelerde bulundu. Heybet, Vietnam Savunma Bakanlığı ile yapılan bu işbirliğinin, ileriye dönük projeler ve geliştirilmiş iş bağlantıları açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bu anlaşma, iki ülke arasındaki güvenlik ve savunma alanındaki ilişkilerin güçlenmesine, bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sağlayacak.

Gelecekteki Projeler ve İşbirlikleri

Musa Heybet, gerçekleştirilecek projelerin sadece askeri işbirliği ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda teknoloji transferi ve ortak eğitim programlarını da kapsayacağını ifade etti. Bu gelişme, Vietnam ile Türkiye arasında daha sağlam bir stratejik ortaklık inşa edilmesine olanak tanıyacak.

MSB'nin bu adımı, uluslararası güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda bir örnek teşkil ederek, bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında savunma...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında savunma işbirliği protokolü imzalandı. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) kapsamında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza törenine, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Musa Heybet (sağda) ile Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien (solda) katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında savunma...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında savunma işbirliği protokolü imzalandı. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) kapsamında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza törenine, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Musa Heybet (sağda) ile Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien (solda) katıldı.

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