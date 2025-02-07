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MSF Direktörü: İsrail Saldırıları Lübnan'da Normal Hayata Dönüşü Zorlaştırıyor

MSF'nin Lübnan İnsani İşler Direktörü Camila Finat, İsrail'in saldırılarının yol açtığı yıkımın normal hayata dönüşü zorlaştırdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:05
MSF Direktörü: İsrail Saldırıları Lübnan'da Normal Hayata Dönüşü Zorlaştırıyor

Lübnan'daki Yıkım ve Normal Hayata Dönüş Zorluğu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Lübnan İnsani İşler Direktörü Camila Finat, İsrail'in ateşkes öncesi gerçekleştirdiği saldırıların yol açtığı büyük yıkımın, Lübnan'da normal hayata dönüşü önemli ölçüde zorlaştırdığını ifade etti. Finat, 27 Kasım 2024'te başlayan ateşkes sürecinde, İsrail'in ihlalleri ve yardım çalışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkes Sürecinin Etkileri

Finat, ateşkesin başlamasıyla yerinden edilmiş nüfusun geri dönmesine izin verildiğini belirtti ancak yaygın yıkım ve hasar düzeylerinin, insanların yeniden yerleşmesini zorlaştırdığını vurguladı. "Birçok kişi işlerini, evlerini ve sevdiklerini kaybetti. Hayatlarına sıfırdan başlamak zorunda kalıyorlar" dedi. Bu durum, geçtiğimiz yıl tırmanan gerginlik ile 2019'dan bu yana devam eden ekonomik krizin etkilerini de gözler önüne seriyor.

MSF'nin Mücadeleleri

Finat, bazı yerinden edilmiş Lübnanlıların hâlâ çadırlarda veya ailelerinin yanında barındıklarını belirtti. Ayrıca, günlük bildirilen ateşkes ihlalleri olduğunu, sağlık sisteminin bu süreçte ağır zarar gördüğünü vurguladı. "Ülke genelinde tıbbi ihtiyaçlar çok büyük, özellikle güneyde bu daha da belirginleşiyor" ifadesini kullandı.

Ateşkesin Geleceği ve İhtiyaçlar

Finat, ateşkesin şu an için kırılgan olduğunu ve herkesin bunun devam etmesini umduğunu söyledi. "Halk normal hayatına dönmek ve ülkesini yeniden inşa etmek istiyor. Lübnanlılar bunu hak ediyor" diye ekledi. Gıda, günlük ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların temini açısından, ateşkesin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Hastanelerin Durumu

Geçtiğimiz yıl İsrail'in saldırıları nedeniyle kapanan veya faaliyetlerini azaltan en az 10 hastane bulunduğunu, bunların birçoğunun ülkenin güneyinde yer aldığını ifade etti. Güneydeki hastanelerin tam kapasiteyle olmasa da hizmet vermeye devam ettiğini ve personel ile malzeme eksikliği yaşandığını vurguladı.

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