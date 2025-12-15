DOLAR
MTSO’nun 100 Yılı Kitaplaştı: Bir Asrın Tanığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 100 yıllık tarihini anlatan 'Bir Asrın Tanığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası' kitabı MTSO binasında tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:08
MTSO’nun 100 Yılı Kitaplaştı: Bir Asrın Tanığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

MTSO’nun 100 Yılı Kitaplaştı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının 100 yıllık tarihini anlatan ‘Bir Asrın Tanığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’ adlı kitabın tanıtımı Malatya Ticaret ve Sanayi Oda Binası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yazar Nezir Kızılkaya ve basın mensupları katıldı.

Tanıtım toplantısında vurgulananlar

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ile kurulan Oda’nın 102 yıldır Malatya’ya hizmet ettiğini söyledi.

Odamız için olduğu kadar şehrimiz için de çok özel ve anlamlı bir eserin tanıtımı için bir aradayız. Cumhuriyetimizle yaşıt olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız, tam bir asırdır bu şehrin üretimine, ticaretine, sanayisine ve kalkınma mücadelesine tanıklık etmektedir. Bugün tanıtımını yaptığımız ’Bir Asrın Tanığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’ adlı eser, işte bu uzun ve onurlu yolculuğun yazılı hafızasıdır. Bu kitap yalnızca bir kurum tarihi değildir. Bu eser; Malatya’nın alın teridir, girişimci ruhudur, krizlere karşı gösterdiği direncidir. Ticaretini her türlü zorluğa rağmen ayakta tutmaya çalışan esnafın, yokluklardan varlık çıkaran sanayicinin, üretimle büyümeyi hedefleyen iş dünyasının ortak hikâyesidir. Özellikle son yıllarda yaşadığımız pandemi, ekonomik sıkıntılar ve büyük afetler, Malatya’nın ne kadar güçlü bir dayanışma kültürüne sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu kitap aynı zamanda; zor zamanlarda dahi üretimden, istihdamdan ve umuttan vazgeçmeyen bu şehrin kararlılığının da belgesidir.

Yazarın notları

Nezir Kızılkaya, kitabın yazım sürecinde Oda’nın Malatya’ya olan katkılarına dair çok belgeye ulaştıklarını söyledi.

Oda, sadece ticari anlamda değil, aynı zamanda sosyal, ekonomi ve tarımsal anlamda da şehre çok büyük katkılar sunduğunu gördük diye konuştu.

