MTV Ödemelerinde Taksit Fırsatı ve 500 TL İndirim!

MTV Ödemelerine Müjde: Üç Taksit ve 500 TL İndirim

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte, milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için beklenen haber nihayet geldi. Yüksek vergi oranları nedeniyle birçok vatandaşın zorlandığı bu konuyla ilgili yeni bir destek açıklandı. Bu yıl, MTV ödemeleri araç sahiplerinin cebini daha az yakacak.

İş Bankası’ndan Özel Kampanya

İş Bankası, Maximum Kart sahipleri için büyük bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, araç sahipleri 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapacakları MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit imkanından ve araç bakımında geçerli 500 TL’lik indirimden faydalanacak. Ancak kampanyanın 31 Temmuz’da sona ereceği hatırlatıldı.

3 Taksit İmkanıyla Ekonomik Rahatlama

Her yıl iki taksit halinde ödenen ve araç sahipleri için önemli bir gider olan MTV, bu kampanya ile bütçeleri sarsmayacak. İş Bankası Maximum özellikli bireysel kredi kartı sahipleri, 500 TL ve üzeri MTV ödemelerini 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 3'e bölme ayrıcalığına sahip olacaklar.

Bu fırsattan yararlanmak oldukça kolay. İşCep, İnternet Şubesi veya Maximum Mobil üzerinden ödeme yapılırken, işlem anında "peşin", "2 taksit" veya "3 taksit" seçeneklerinden biri tercih edilebilecek. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi sitesi olan gib.gov.tr üzerinden "Maximum Mobil ile Öde" seçeneğini kullananlar da aynı taksit imkanlarından anında yararlanabilecekler. Peşin ödeme yapmayı tercih edenler için ise, GİB'in web sitesi üzerinden 2.000 TL ve üzeri yapılan peşin ödemeler sonradan faizsiz olarak 2 veya 3 taksite bölünebilecek.

500 TL İndirim Fırsatı

Kampanya süresi içinde MTV ödemesini gerçekleştiren tüm Maximum Kart sahipleri, otomate.app üzerinden alacakları araç bakım hizmetlerinde anında 500 TL indirim kazanacak. 1 Temmuz - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında MTV'sini ödeyen müşterilere cep telefonları aracılığıyla SMS ile özel bir indirim kodu gönderilecek. Bu kod ile 30 Ağustos 2025 tarihine kadar otomate.app adresinden alınan araç bakım tekliflerinde, ödeme aşamasında anında 500 TL'lik indirim sepete yansıyacak.

Bu fırsatı kaçırmamak için MTV ödeme işlemlerinizi belirtilen tarihler içinde gerçekleştirin!