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Mübadele Anıları Akhisar'da Canlandı

Mübadiller, tarihinde önemli bir yer tutan 1924 nüfus mübadelesini anmak için Akhisar'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:43
Mübadele Anıları Akhisar'da Canlandı

Mübadiller, Manisa'nın Akhisar İlçesinde Bir Araya Geldi

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi çerçevesinde, 1924 yılında Drama'dan Serdivan ilçesine gelenlerin torunları, Serdivan Mübadilleri Derneği'nin üyeleri olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde toplandı.

Sakarya'dan 4 otobüs ve çeşitli araçlarla yapılan konvoyla Kayalıoğlu Mahallesi'ne ulaşan yaklaşık 400 kişi, dernek temsilciliğinin açılışına katıldı. Bu buluşma, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı etkinlikler kapsamında gerçekleşti.

Kültürel Etkinlikler ve Sergi

Etkinlikte, Kayalıoğlu Mübadiller Kültür Platformu tarafından, mübadele sırasında bu bölgeye yerleştirilmiş ailelere ait fotoğrafların sergilendiği bir stant açıldı. Ayrıca, halk oyunları gösterisine de yer verildi ve bölgeye özgü "Zigoş" oyununu sergileyen mübadiller büyük alkış aldı.

Dernek Başkanı'ndan Önemli Mesajlar

Serdivan Mübadilleri Derneği Başkanı Aydın Cıngır, açılışta yaptığı konuşmada, geçmişten gelen kültürel değerleri ve el sanatlarını yaşatmak üzere derneği kurduklarını belirtti. Cıngır, "Derneğimiz, kültürel alanlarda faaliyetleri sürdüren gerçek anlamda bir sivil toplum kuruluşu olma çabasındadır. Tüzüğümüz ve belirlediğimiz vizyon doğrultusunda geçmişi araştırarak, öz kültürümüzü geleceğe taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cıngır, derneğin siyasi bir amacı olmadığını ve herkesin eşit mesafede olduğu bir anlayışla kültürel faaliyetlere odaklandıklarını ifade etti.

Akhisar Temsilcisi'nden Buluşma Vurgusu

Derneğin Akhisar temsilcisi Hakan Taşçı da, Sakarya'dan gelen misafirlerle Akhisar'daki mübadilleri kaynaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Cumhuriyet'in 101. yılında yaklaşık 1000 kişiyi ağırlamanın sevincini paylaştı.

Etkinlik sonunda, derneğin Akhisar temsilciliğinin açılışı yapıldı. Açılışa, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye-Yunanistan nüfus...

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Drama'dan Sakarya'nın Serdivan ilçesine gelenlerin torunlarının kurduğu Serdivan Mübadilleri Derneğinin üyeleri, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bölgedeki mübadillerle buluştu. Sakarya'dan 4 otobüs ve onlarca araçtan oluşan konvoyla Manisa'nın Akhisar ilçesine gelen aralarında dernek üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 400 kişilik grup, Kayalıoğlu Mahallesi'nde dernek temsilciliğinin açılışına katıldı. Etkinlikte derneğin Akhisar temsilcisi Hakan Taşçı (solda), Serdivan Mübadilleri Derneği kurucu başkanı Yıldıray Başlı (sol 2), Serdivan Mübadilleri Derneği Başkanı Aydın Cıngır (sol 3), CHP Akhisar ilçe başkanı Hayriye Hacet (sol 4), Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu (ortada) ve dernek üyeleri kurdeleyi keserek derneğin açılışını yaptı.

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye-Yunanistan nüfus...

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Drama'dan Sakarya'nın Serdivan ilçesine gelenlerin torunlarının kurduğu Serdivan Mübadilleri Derneğinin üyeleri, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bölgedeki mübadillerle buluştu. Sakarya'dan 4 otobüs ve onlarca araçtan oluşan konvoyla Manisa'nın Akhisar ilçesine gelen aralarında dernek üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 400 kişilik grup, Kayalıoğlu Mahallesi'nde dernek temsilciliğinin açılışına katıldı. Etkinlikte derneğin Akhisar temsilcisi Hakan Taşçı (solda), Serdivan Mübadilleri Derneği kurucu başkanı Yıldıray Başlı (sol 2), Serdivan Mübadilleri Derneği Başkanı Aydın Cıngır (sol 3), CHP Akhisar ilçe başkanı Hayriye Hacet (sol 4), Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu (ortada) ve dernek üyeleri kurdeleyi keserek derneğin açılışını yaptı.

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