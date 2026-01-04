Mudanya'da Köylülerden Mudanya Belediyesi'nin 797 Milyon TL'lik Arazi Satışına Traktörlü Tepki

Mudanya'da Köylülerden Belediye Satışına Traktörlü Protesto

Kırsal mahalleler, arazilerin tarımsal geleceği etkileyeceğini savunuyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kırsal mahallelerden gelen köylüler, Mudanya Belediyesi'nin satışa çıkardığı arazilere itiraz etmek için traktör konvoyu düzenledi. Vatandaşlar, belediyenin yaklaşık 797 milyon liralık arazi satış kararını protesto etti.

Toplanan köylüler, 50'den fazla traktör ile ilçe merkezine gelerek Mudanya Belediye binası önünde eylem yaptı. Katılımcılar, söz konusu arazilerin satılmasının bölgenin tarımsal geleceğini ve kamu yararını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Eylemde sık sık "Araziler satılmasın" sloganları atıldı. Köylüler, bu alanların üretim, tarım ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı ve satış kararının iptal edilmesini talep etti.

Belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, protestonun olaysız şekilde sürdüğü bildirildi. Köylüler yetkililerden arazi satışının yeniden değerlendirilmesini istedi; talepleri karşılanmazsa eylemlerine devam edeceklerini duyurdular.

Olayla ilgili yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

