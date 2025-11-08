Mudanya’dan Gazze’ye Yardım: TDV Kadın Kolları Hayır Panayırı

Mudanya'da TDV Mudanya Şubesi gönüllülerinin düzenlediği hayır panayırıyla toplanan gelirler, Gazze'ye ulaştırılmak üzere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:33
Tekke-i Cedid (HAL) ve Hasanbey Camii avlusunda düzenlenen etkinlikte toplanan gelirler Gazze için teslim edildi

Mudanya ilçesinde, Tekke-i Cedid (HAL) ve Hasanbey Camii avlusunda düzenlenen hayır panayırı, Gazze'ye yardım amacıyla yoğun ilgi gördü.

Organizasyonda, Diyanet İşleri Başkanlığı, TDV Mudanya Şubesi ve Mudanya Müftülüğü öncülüğünde bir araya gelen kadın gönüllüler, ev yapımı yiyecekler, çeşitli gıda ürünleri, giysi ve el emeği ürünleri satışa sundu.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen panayırda elde edilen gelirler, Gazze’ye ulaştırılmak üzere TDV Mudanya Şubesi'ne teslim edildi. Etkinlik, hem dayanışma hem de yardımseverliğin güçlü bir örneği olarak kayda geçti.

İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, organizasyonda emeği geçen gönüllülere ve hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Özler, Gazze’ye yönelik yardımların ulaşmaya başladığını ve devam edeceğini belirtti.

Etkinlik, yerel dayanışmanın uluslararası yardımla buluştuğu anlamlı bir girişim olarak değerlendiriliyor.

