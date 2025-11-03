Mudurnu'da şap alarmı: 18 köy ve 4 mahalle karantinaya alındı

Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine geniş çaplı karantina uygulaması başlatıldı.

Karantina kapsamı ve uygulanan tedbirler

Karantina kapsamında 18 köy ve 4 mahalle yer aldı. Karantina altına alınan köyler: Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak ve Karapınarkavağı; mahalleler: Karacakaya, Musalla, Kaygana ve Yıldırım Beyazıt.

Karantina bölgesindeki tüm hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Ancak, yalnızca mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü nakillere izin verileceği bildirildi.

