Mudurnu’da Servis Şoförlerine İlk Yardım Eğitimi

Organizasyon

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde taşımalı eğitime hizmet veren servis şoförlerine yönelik İlk Yardım Eğitim Semineri düzenlendi. Eğitim, Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi ve programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Sarı katıldı.

Eğitim İçeriği

Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen program, Doktor Şule Aydın ve Diş Tabibi Yeter Yücel tarafından sunuldu. Dr. Şule Aydın, katılımcılara temel ilk yardım uygulamaları, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve öğrenci güvenliğinin sağlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylı bilgi verdi.

Uygulama ve Soru-Cevap

Eğitim sonunda şoförlerin soruları yanıtlandı ve uygulamalı bilgilendirme gerçekleştirildi. Seminer, servis şoförlerinin acil durumlara hazırlıklı olması ve öğrenci güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefledi.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME HİZMET VEREN SERVİS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK "İLK YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ" DÜZENLENDİ.