Mudurnu'da Üniversiteli Gençler Asırlık Çınar Abdullah Çetin'i Ziyaret Etti

Bolu Mudurnu'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü etkinliğinde Ormancılık öğrencileri, 100 yaşındaki Abdullah Çetin'i evinde ziyaret ederek sohbet etti ve hayır duası aldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:11
Mudurnu'da Üniversiteli Gençler Asırlık Çınar Abdullah Çetin'i Ziyaret Etti

Mudurnu'da Üniversiteli Gençler Asırlık Çınar Abdullah Çetin'i Ziyaret Etti

Etkinlik ve ziyaret

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen gönüllülük etkinliği kapsamında üniversite öğrencileri, ilçenin asırlık çınarı olan 100 yaşındaki Abdullah Çetin ile bir araya geldi.

Etkinlik, Mudurnu Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi ile İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğinde organize edildi. Ziyarette Ormancılık Bölümü 1. sınıf öğrencileri Çetin'in evini ziyaret etti; öğrencilerle sohbet eden Çetin, geçmişten bugüne olan anılarını paylaştı ve gençlerle vakit geçirmekten memnuniyet duyduğunu belirterek öğrencilere teşekkür etti.

Ziyaret sonunda öğrenciler, Çetin'in hayır duasını alarak buluşmayı sonlandırdı.

Amaç ve yetkili açıklaması

Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür gönüllülük faaliyetlerinin öğrencilerde vefa, dayanışma ve toplumsal duyarlılık bilincini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN...

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÖNÜLLÜLÜK ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA 100 YAŞINDAKİ ABDULLAH ÇETİN İLE BİR ARAYA GELDİ.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor