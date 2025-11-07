Mudurnu'da Üniversiteli Gençler Asırlık Çınar Abdullah Çetin'i Ziyaret Etti

Etkinlik ve ziyaret

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen gönüllülük etkinliği kapsamında üniversite öğrencileri, ilçenin asırlık çınarı olan 100 yaşındaki Abdullah Çetin ile bir araya geldi.

Etkinlik, Mudurnu Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi ile İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğinde organize edildi. Ziyarette Ormancılık Bölümü 1. sınıf öğrencileri Çetin'in evini ziyaret etti; öğrencilerle sohbet eden Çetin, geçmişten bugüne olan anılarını paylaştı ve gençlerle vakit geçirmekten memnuniyet duyduğunu belirterek öğrencilere teşekkür etti.

Ziyaret sonunda öğrenciler, Çetin'in hayır duasını alarak buluşmayı sonlandırdı.

Amaç ve yetkili açıklaması

Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür gönüllülük faaliyetlerinin öğrencilerde vefa, dayanışma ve toplumsal duyarlılık bilincini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

