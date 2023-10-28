Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç cinayete kurban gitti: Katili itiraf etti

Konya Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'dan bu zamana kadar kayıp olan Bedriye Kılıç için eşi T.K polise giderek başvuruda bulundu. Yapılan çalışmalarda Bedriye Kılıç'a dair izler görülmedi. Üzerinden zaman geçmesiyle aileler Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılmaya karar verilerek T.K. çelişkili ifadeleri sonrasında program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirler arası otobüste gözaltına alındı.





Emniyete gidilerek sorgusu başlayan T.K., eşinin telefonuna sürekli mesaj geldiğini kıskançlıktan ötürü kavga ettiklerilerini söyleyerek evde eşimi boğarak öldürdüğünü ifade etti. Devamında cesedi arabaya yükleyerek Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attığı bilgisini verdi. Basın mensupları tarafından ''Neden öldürdünüz?'' sorusuna ise namus meselesi diyerek cevap verdi.