  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç cinayete kurban gitti: Katili itiraf etti

Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç cinayete kurban gitti: Katili itiraf etti

Yayınlanma:
Müge Anlı'da aranan Bedriye Kılıç cinayete kurban gitti: Katili itiraf etti
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programında faili meçhul kayıplar ve cinayetler çözülmeye devam ederken Konya'da 4 aydır kayıp olan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'dan bu zamana kadar kayıp olan Bedriye Kılıç için eşi T.K polise giderek başvuruda bulundu. Yapılan çalışmalarda Bedriye Kılıç'a dair izler görülmedi. Üzerinden zaman geçmesiyle aileler Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılmaya karar verilerek T.K. çelişkili ifadeleri sonrasında program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirler arası otobüste gözaltına alındı.

müge anlı bedriye kılıç

Emniyete gidilerek sorgusu başlayan T.K., eşinin telefonuna sürekli mesaj geldiğini kıskançlıktan ötürü kavga ettiklerilerini söyleyerek evde eşimi boğarak öldürdüğünü ifade etti. Devamında cesedi arabaya yükleyerek Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attığı bilgisini verdi. Basın mensupları tarafından ''Neden öldürdünüz?'' sorusuna ise namus meselesi diyerek cevap verdi. 

Gündem
Osmaniye'de cinayet! 27 yaşındaki genç sopalarla döverek öldürüldü
Osmaniye'de cinayet! 27 yaşındaki genç sopalarla döverek öldürüldü
İstanbullulara müjde: Toplu taşıma 2 gün boyunca ücretsiz!
İstanbullulara müjde: Toplu taşıma 2 gün boyunca ücretsiz!
Filistin mitingi nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
Filistin mitingi nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakayı ele verdi: Soruşturma başladı
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakayı ele verdi: Soruşturma başladı
İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gün kapatılacak
İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gün kapatılacak
Boşanma davası öncesi damadına kurşun yağdırdı: Adliye önünde cinayet!
Boşanma davası öncesi damadına kurşun yağdırdı: Adliye önünde cinayet!
Üniversite öğrencileri o tarihten itibaren bedava 10 GB internet kullanacak
Üniversite öğrencileri o tarihten itibaren bedava 10 GB internet kullanacak