Muğla Açıklarında 3 Kişiye Hızlı Tıbbi Tahliye

Muğla Açıklarında Tıbbi Tahliye Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçeleri açıklarında yaşanan acil durumlar sonucu üç kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince hızla tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde meydana gelen olayda, bir kişi yaralanırken, bir kişi de rahatsızlandı. Bu ihbar üzerine bölgeye hemen ekip yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, iki yaralıyı tahliye etti. Ayrıca, Dalaman ilçesi Sarsala Koyu'nda bulunan bir ticari yatta da bir kişinin yaralandığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, burada da yaralının tahliyesini gerçekleştirerek sağlık hizmetlerine ulaştırdı.

Tahliye edilen yaralılar, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında ikisi yaralanan, biri rahatsızlanan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında ikisi yaralanan, biri rahatsızlanan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.