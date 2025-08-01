Muğla Açıklarında 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. Hemen bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, 22 düzensiz göçmeni, iki tanesi çocuk olmak üzere fiber karinalı lastik bottan kurtardı.

Datça açıklarında ise yine bir fiber tekne motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talep ettiği bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Burada 17 düzensiz göçmen başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan yabancı uyruklu kişiler, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.