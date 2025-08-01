DOLAR
40,65 0,09%
EURO
47,05 -1%
ALTIN
4.391,65 -2,21%
BITCOIN
4.609.282,94 2,74%

Muğla Açıklarında 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişi göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 21:18
Muğla Açıklarında 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. Hemen bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, 22 düzensiz göçmeni, iki tanesi çocuk olmak üzere fiber karinalı lastik bottan kurtardı.

Datça açıklarında ise yine bir fiber tekne motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talep ettiği bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Burada 17 düzensiz göçmen başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan yabancı uyruklu kişiler, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı...

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı...

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Öğretmenlerden Anlamlı Destek: Okul Sıraları Yenilendi
2
İpek Yolu Müzik Topluluğu, Issık Göl'deki Kültür Festivalinde Büyüledi
3
AJet Genel Müdürü Sarp, Sahadaki Ekiplerle Bir Araya Gelerek Başarıları Kutladı
4
Adana'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Yaralı
5
Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı
6
Trump'tan Türkiye'ye darbe! Yeni tarifeler onaylandı
7
Konya'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!