Muğla Büyükşehir'den Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 17-21 Kasım'da il genelinde düzenlenen kan bağışı kampanyasıyla Kızılay'ın kan stoklarına destek veriyor; 7 ilçe meydanında bağış kabul edilecek.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:32
Kampanya 17-21 Kasım'da il genelinde uygulanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kızılay’ın artan kan ihtiyacına destek olmak amacıyla 17-21 Kasım tarihleri arasında il genelinde kapsamlı bir kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanya, Büyükşehir ve ilçe belediyesi çalışanlarının gönüllü katılımıyla yürütülerek hem farkındalık oluşturmayı hem de Kızılay’ın kan stoklarına katkı sunmayı hedefliyor.

7 ilçe meydanında kan bağışı kabul edilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yalnızca çalışanlarıyla bağış desteği vermekle kalmayıp, aynı zamanda Kızılay ekiplerinin rahat çalışabilmesi için ilçe meydanlarında yer ve organizasyon desteği sağlıyor.

Kan bağışı noktaları ve tarihleri:
17.11.2025 10.00-18.00 Menteşe Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi
18.11.2025 11.00-18.00 Bodrum Konacık Hizmet Binası Eğitim Salonu
18.11.2025 10.00-18.00 Marmaris Türkmenistan Parkı
19.11.2025 10.00-18.00 Milas Atapark Meydanı
20.11.2025 10.00-18.00 Ortaca Eski Devlet Hastanesi Bahçesi
21.11.2025 10.00-18.00 Fethiye Uğur Mumcu Otoparkı
21.11.2025 10.00-17.00 Datça MUSKİ Abone İşleri Önü

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kampanyaya ilişkin şunları söyledi: "Kan bağışı, toplumsal dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biridir. Kızılay’ın kan stoklarını güçlendirmek hepimizin sorumluluğudur. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin gönüllü çalışanlarıyla bu kampanyaya destek olmaktan gurur duyuyoruz. Kan vermek, bir hayatı yeniden filizlendirebilir. Tüm hemşehrilerimi bu iyilik zincirine katılmaya davet ediyorum" dedi.

Yetkililer, tüm vatandaşları kampanyaya katılmaya ve Kızılay’ın kan stoklarının güçlenmesine katkı sunmaya çağırıyor.

