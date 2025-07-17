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Muğla'da 11 Kaçak Taşınabilir Yapı Mühürlendi

Menteşe ilçesinde kaçak yapılar mühürlendi, sahiplerine para cezası ve suç duyurusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 17:00
Muğla'da 11 Kaçak Taşınabilir Yapı Mühürlendi

Muğla'da Kaçak Yapılar Üzerine Sert Önlemler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sahil alanlarında izinsiz olarak kurulan 11 taşınabilir yapı mühürlendi. Akbük Koyu başta olmak üzere, kıyı bölgelerinde kaçak yapılaşmalara karşı sıkı denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Hukuki Süreçler Devam Ediyor

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılında bölgede tespit edilen 34 ruhsatsız yapının yıkıldığı bildirildi. Denetimler neticesinde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 28 iş yerinin mühürlendiği ve 24 iş yerine tekrar mühür fekki nedeniyle işlem yapıldığı ifadeleri yer aldı.

Özel mülkiyet alanında bulunan 11 taşınabilir yapının, 8 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen yapı tatil zaptı ile mühürlendiği, yapı sahipleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı. Ayrıca, Belediye Encümenince hemen ertesi gün, 416 sayılı kararla idari para cezası kesildi.

Denetimlerde Kararlılık

Belediyenin Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsatsız işletmelerin mühürlenmesi için İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gerekliliklerinin yerine getirildiği kaydedildi. Mühür fekki yapan işletmeler hakkında yeniden işlem yapılmakta ve adli süreçler başlatılmak üzere dosyalar Hukuk İşleri Müdürlüğüne iletilmektedir.

Belediye yetkilileri, bölgede ruhsatsız işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladılar.

Muğla'nın Menteşe ilçesi sahilinde kaçak olduğu belirlenen 11 taşınabilir yapı...

Muğla'nın Menteşe ilçesi sahilinde kaçak olduğu belirlenen 11 taşınabilir yapı mühürlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi sahilinde kaçak olduğu belirlenen 11 taşınabilir yapı...

Muğla'nın Menteşe ilçesi sahilinde kaçak olduğu belirlenen 11 taşınabilir yapı mühürlendi.

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