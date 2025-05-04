Muğla'da 17 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Firari Hükümlü Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Y. (55) yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, firari hükümlünün ilçede bulunduğu tespit edildi.

Operasyon Detayları

Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, Çiftlik Mahallesi'nde yapıldı. Ekipler, M.Y. isimli hükümlüyü başarılı bir şekilde yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerin ardından firari hükümlü, cezaevine gönderildi. Bu operasyon, jandarma ekiplerinin suçla mücadelesinin ne denli kararlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.