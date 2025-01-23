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Muğla'da 3 Cinayet: Sanığa 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Muğla'da kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren sanık için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 kez 15 yıl hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:37
Muğla'da 3 Cinayet: Sanığa 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Muğla'da Cinayet Davası Açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, başka bir kişiyi de yaralayan sanık hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Özcan A. için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ve 2 kez 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava Süreci Başladı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanığın işlediği cinayetlerle ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi. Özcan A'nın "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 2 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olayın Detayları

Olay, 29 Haziran 2024 tarihinde Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde meydana geldi. Özcan A, arasında husumet bulunan Şükrü Aysu (53) ve Adile Aysu'yu (52) tabancayla vurarak öldürdü ve daha sonra villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbabaya da ateş açtı. Akbaba hastaneye kaldırılmakla birlikte yaşamını yitirdi. Özcan A, ayrıca saldırıdan sonra Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası, polis ekipleri tarafından yakalanan Özcan A, 30 Haziran 2024 tarihinde hakimlikçe tutuklandı.

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